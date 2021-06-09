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09 июня 14:10
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новостей
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
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Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
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Автоэксперт объяснил причины рекордных продаж Lada Niva

Экономика
Автоэксперт объяснил причины рекордных продаж Lada Niva
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 9 июня. Российским автолюбителям рассказали о причинах высокой популярности Lada Niva среди покупателей.

Повышенный интерес к этим внедорожникам был вновь отмечен на авторынке России, на этот раз в мае. По словам автора статьи, машина остается популярной, хотя ей уже почти 45 лет, по ряду причин. Среди них — простая, но надежная конструкция, и приемлемые цены на обслуживание.

Автор материала отмечает большое количество доработок, которые получали российские «Нивы» в прошлом. В числе причин популярности он называет низкую стоимость машины.

«Нива» всегда являлась доступным автомобилем», — указывает эксперт.

Так, версия Classic стоит около 620 тысяч рублей, при этом городской кроссовер обойдется покупателю суммой более миллиона рублей, говорится в статье. По схожей стоимости у Lada Niva нет альтернатив: обычно авто с повышенным клиренсом и подключаемым полным приводом стоят дороже 1,5 млн рублей, утверждает аналитик.

Дизайнеры пересмотрели внешний вид нового поколения автомобиля Lada Niva. Новинка получит название Niva Vision и может быть доступна для приобретения на российском авторынке уже в 2023 году.

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Все новости / Экономика / Автоэксперт объяснил причины рекордных продаж Lada Niva
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