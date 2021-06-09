Автоэксперт объяснил причины рекордных продаж Lada Niva

Москва, 9 июня. Российским автолюбителям рассказали о причинах высокой популярности Lada Niva среди покупателей.

Повышенный интерес к этим внедорожникам был вновь отмечен на авторынке России, на этот раз в мае. По словам автора статьи, машина остается популярной, хотя ей уже почти 45 лет, по ряду причин. Среди них — простая, но надежная конструкция, и приемлемые цены на обслуживание.

Автор материала отмечает большое количество доработок, которые получали российские «Нивы» в прошлом. В числе причин популярности он называет низкую стоимость машины.

«Нива» всегда являлась доступным автомобилем», — указывает эксперт.

Так, версия Classic стоит около 620 тысяч рублей, при этом городской кроссовер обойдется покупателю суммой более миллиона рублей, говорится в статье. По схожей стоимости у Lada Niva нет альтернатив: обычно авто с повышенным клиренсом и подключаемым полным приводом стоят дороже 1,5 млн рублей, утверждает аналитик.

Дизайнеры пересмотрели внешний вид нового поколения автомобиля Lada Niva. Новинка получит название Niva Vision и может быть доступна для приобретения на российском авторынке уже в 2023 году.