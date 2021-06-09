СК выяснит, сколько останков людей и снарядов строители вывезли на свалку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 июня. Правоохранители работают на месте строительства в поселке Тельмана. Следователи выясняют, сколько останков бойцов Красной армии и боеприпасов времен ВОВ были вывезены на свалку.

Во время земляных работ было найдено воинское захоронение. Руководство фирмы узнало, что в земле были обнаружены человеческие останки. Несмотря на это, рабочим велели работать дальше.

Стройку смогли остановить правоохранители после обращения местной администрации. Позднее в земле были найдены танк и боеприпасы. Следователи сейчас устанавливают, что из захоронения было вывезено и где спрятано.