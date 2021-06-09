Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года

Брюссель, 9 июня. Бывший президент Украины Виктор Янукович вместе с сыном продолжит числиться в санкционных списках Евросоюза, несмотря на решение суда. Перечень пересмотрят в марте следующего года.

Информацию об этом подтверждает Еврокомиссия. Ранее суд ЕС принял решение об отмене ограничений, которые предполагают заморозку активов политика и его сына на 2019 год.

Об этом сказано в постановлении европейского суда. Санкции против экс-главы украинского государства и его сына были введены после событий в Киеве семь лет назад. В связи с продолжением уголовного преследования против Януковича срок действующих ограничений продлевался.