Астролог допустила, что дочь принца Гарри пойдет по стопам принцессы Дианы

Москва, 9 июня. Астролог Татьяна Орлова рассказала, что ждет дочь принца Гарри и Меган Маркл в будущем. Она не исключила, что девочка может пойти по стопам знаменитой бабушки.

Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет утром4 июня в одной из клиник США. В гороскопе, как говорит астролог, сильно представлена стихия Воды. Это означает, что девочка будет эмоциональной, проявлять интерес ко всему тайному и обладать хорошей интуицией.

«Лидерские качества будут представлены нестандартно. Недостаточно настойчивости, агрессии, но работают обходные пути — способности договориться, найти нужные связи, убедить людей в свой правоте и сильная интуиция», — рассказала Орлова в разговоре с изданием «Слово и дело».

Она допустила, что девочка может, как и принцесса Диана, в будущем заниматься благотворительностью.

По словам специалиста, в судьбе девочки прослеживается путь борьбы с серьезными проблемами и трудностями: ей предстоит много чего решать. Вместе с этим у новорожденной дочери принца Гарри есть интерес к различным природным явлениям и экологической обстановке.

«Спокойная и размеренная жизнь маловероятна. Ей придется участвовать в самых горячих событиях. На этой почве девочка и может получить много власти и известности», — констатировала Орлова.

Принц Гарри и Меган Маркл в начале июня стали родителями во второй раз. Малышку назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II и принцессы Дианы.