Полиция Дании обрадовалась, что россиян не пустят в страну на Евро-2020

Копенгаген, 9 июня. Полиция Дании обрадовалась запрету на въезд российских болельщиков в страну, где пройдет один из матчей чемпионата Европы с участием сборной России.

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль признался, что правоохранители «почувствовали небольшое облегчение», узнав о запрете. Он утверждает, что болельщики из России требуют большего контроля.

«Часто у них было желание поспособствовать беспорядкам и дракам. Конечно, мы не знаем, применимо ли это, если бы они приехали в Копенгаген в этом году. Но опыт показывает, что с фанатами из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы», — приводит ВТ слова представителя датской полиции.

Дания отказалась в виде исключения пускать фанатов из России на матч чемпионата Европы. РФ оказалась в списке стран повышенного эпидемиологического риска, в связи с этим выдача виз была ограничена. В Копенгагене 21 июня состоится встреча сборной России и команды Дании.