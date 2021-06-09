Полиция Дании обрадовалась, что россиян не пустят в страну на Евро-2020

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09 июня 14:09
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новостей
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
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Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
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13:46
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Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
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Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
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Полиция Дании обрадовалась, что россиян не пустят в страну на Евро-2020

  /   Обновлено: 09 июня 2021 13:39
Спорт
Полиция Дании обрадовалась, что россиян не пустят в страну на Евро-2020
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Копенгаген, 9 июня. Полиция Дании обрадовалась запрету на въезд российских болельщиков в страну, где пройдет один из матчей чемпионата Европы с участием сборной России.

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль признался, что правоохранители «почувствовали небольшое облегчение», узнав о запрете. Он утверждает, что болельщики из России требуют большего контроля.

«Часто у них было желание поспособствовать беспорядкам и дракам. Конечно, мы не знаем, применимо ли это, если бы они приехали в Копенгаген в этом году. Но опыт показывает, что с фанатами из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы», — приводит ВТ слова представителя датской полиции.

Дания отказалась в виде исключения пускать фанатов из России на матч чемпионата Европы. РФ оказалась в списке стран повышенного эпидемиологического риска, в связи с этим выдача виз была ограничена. В Копенгагене 21 июня состоится встреча сборной России и команды Дании.

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Все новости / Спорт / Полиция Дании обрадовалась, что россиян не пустят в страну на Евро-2020
дания болельщики евро-2020
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