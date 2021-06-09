Львовские радикалы не позволили дипломатам РФ подойти к памятнику Пушкину

Львов, 9 июня. Украинские националисты устроили провокацию во Львове и оцепили памятник Александру Пушкину, к которому намеревались возложить цветы сотрудники российского консульства.

Видеозапись произошедшего позже показали корреспонденты телеканала РЕН ТВ. На видео запечатлено, как националисты преградили для дипломатов проход к памятнику и выкрикивали националистские лозунги. Сотрудники консульства сочли лучшим решением ретироваться с места инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Полиция при этом дежурила у памятника, но решила не мешать националистам выражать свою гражданскую позицию. Инцидент, к счастью, не вылился в драку и никто из сотрудников российского консульства не пострадал. Однако произошедшее явственно иллюстрирует разгул националистических групп в городе.

Ранее члены сразу нескольких «правых организаций» устроили потасовку с уличными музыкантами в центре Львова. Подстрекательницей выступила известная радикальными взглядами украинская активистка Наталья Маркевич, видео драки она позже выложила на своей страничке в Instagram. Изначально недовольство «укропатриотов» вызвало то, что молодые музыканты исполняли песни русскоязычных исполнителей. Маркевич сравнила избитых музыкантов с «тварями», которых нужно гнать из страны, потому «по-человечески» они не понимают. Следует отметить, что подобные конфликты участились после принятия закона о статусе русского языка: с 16 января вся сфера обслуживания обязана перейти на государственный язык, а за общение на русском с клиентами и покупателями предусмотрены штрафные санкции.

Беспредел на грани нацистского разгула начинает беспокоить не только российских дипломатов, но и западных политиков. Сенаторы Франции после возвращения из рабочей поездки в Киев потребовали от Парижа отреагировать на вопиющий рост неонацистских настроений на Украине. Забить тревогу политиков заставило зрелище шествия украинского нацбатальона в Киеве.