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09 июня 14:09
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новостей
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
Все новости

Львовские радикалы не позволили дипломатам РФ подойти к памятнику Пушкину

Политика
Львовские радикалы не позволили дипломатам РФ подойти к памятнику Пушкину
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Львов, 9 июня. Украинские националисты устроили провокацию во Львове и оцепили памятник Александру Пушкину, к которому намеревались возложить цветы сотрудники российского консульства.

Видеозапись произошедшего позже показали корреспонденты телеканала РЕН ТВ. На видео запечатлено, как националисты преградили для дипломатов проход к памятнику и выкрикивали националистские лозунги. Сотрудники консульства сочли лучшим решением ретироваться с места инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Полиция при этом дежурила у памятника, но решила не мешать националистам выражать свою гражданскую позицию. Инцидент, к счастью, не вылился в драку и никто из сотрудников российского консульства не пострадал. Однако произошедшее явственно иллюстрирует разгул националистических групп в городе.

Ранее члены сразу нескольких «правых организаций» устроили потасовку с уличными музыкантами в центре Львова. Подстрекательницей выступила известная радикальными взглядами украинская активистка Наталья Маркевич, видео драки она позже выложила на своей страничке в Instagram. Изначально недовольство «укропатриотов» вызвало то, что молодые музыканты исполняли песни русскоязычных исполнителей. Маркевич сравнила избитых музыкантов с «тварями», которых нужно гнать из страны, потому «по-человечески» они не понимают. Следует отметить, что подобные конфликты участились после принятия закона о статусе русского языка: с 16 января вся сфера обслуживания обязана перейти на государственный язык, а за общение на русском с клиентами и покупателями предусмотрены штрафные санкции.

Беспредел на грани нацистского разгула начинает беспокоить не только российских дипломатов, но и западных политиков. Сенаторы Франции после возвращения из рабочей поездки в Киев потребовали от Парижа отреагировать на вопиющий рост неонацистских настроений на Украине. Забить тревогу политиков заставило зрелище шествия украинского нацбатальона в Киеве.

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Все новости / Политика / Львовские радикалы не позволили дипломатам РФ подойти к памятнику Пушкину
украина донбасс львов
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