СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов

Москва, 9 июня. МВД и Минтранс РФ должны ускорить разработку регламентов по применению электросамокатов, заявили в Следственном комитете РФ.

СК РФ продолжает следить за ситуацией, связанной с безопасностью использования самокатов. В последнее время участились случаи травмирования пешеходов и тех, кто применяет двухколесные средства перемещения.

В связи с этим Следственный комитет призывает МВД и Минтранс РФ ускорить разработку мер для регламентации использования электросамокатов. Ранее скорость двухколесных транспортных средств в Московской области ограничили до 20 км/ч.