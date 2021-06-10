Политолог оценил призыв в Чехии относиться к России «как к данности»

В Чехии русофобия существует исключительно среди элит, простые чехи к России относятся нормально, несмотря на некоторые спорные моменты в нашей истории. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Подогревание ненависти к России

Враждебное отношение к России подогревают чешские политики и СМИ, в то же время это противоречит интересам обычных граждан. Об этом написало чешское издание Česká Pozice.

Как считает автор статьи, большинство чехов не настроены против России, но те, кто заявляют об этом открыто, рискуют прослыть «изменниками» или «агентами Москвы». Именно университетские, предпринимательские и политические круги подогревают недружественные антироссийские настроения.

«Войну за памятники, переименование улиц и почитание власовцев — все это начали не русские», — пишет обозреватель.

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Он отмечает, что многие пропагандистские заявления строятся на лжи. Так, РФ явно не стремится развалить европейские страны, как минимум потому что они — основные потребители российского газа и нефти. Кроме того, автор призывает относиться к России «как к данности», а также помнить, что она никогда не была традиционным врагом Чехии.

Нельзя недооценивать Чехию

Как отметил Дмитрий Родионов, Чехию в России недооценивают, но зря. Это самая экономически развитая страна вышеградской четверки и вообще Восточной Европы, это нельзя не учитывать. Не последним является ее слово и в общей политике ЕС. Так что стремительно растущую там русофобию стоит воспринимать адекватно и настороженно.

«Безусловно, надо понимать, что русофобия существует исключительно среди элит, простые чехи к России относятся нормально, несмотря на некоторые спорные моменты в нашей истории («пражская весна»). В то же время эти самые спорные моменты активно используются врагами России. Кроме того, они активно играют на противопоставлении всего периода холодной войны, как и в других странах бывшего Восточного блока, выставляя его «периодом оккупации», — пояснил Дмитрий Родионов.

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По его мнению, отдельную роль тут играет радикальный антикоммунизм, который переносят на всю историю отношений с Россией, нередко доходя до крайностей. Например, установка памятников российским коллаборантам, которые сотрудничали с Гитлером, и снос памятников тем, кто реально освобождал страну, что уже балансирует на грани переписывания итогов Второй мировой войны.

«Стоит понимать, что чехи — не природные русофобы, готовые ради того, чтобы уколоть Москву, реабилитировать нацизм. В отличие от тех же поляков, там есть и нормальные политики, защищающие правильную историю. И с этими людьми надо работать. Ошибка России в том, что мы привыкли воспринимать чешский политикум как единое целое, как тот же германский, внутри которого может быть бесконечное множество разногласий по внутриполитическим вопросам, но внешнеполитический вектор всегда един. В Чехии могут соседствовать условно пророссийский президент и премьер-министр — радикальный русофоб», — добавил Дмитрий Родионов.

При этом, обратил внимание политолог, российский вопрос не является сколь бы то ни было важным для чешской политики, никакого серьезного раскола он не вызовет. Нужно научиться работать с чешским политикумом, понимать его особенности.

«В первую очередь нужно работать с гражданским обществом, с чем у нас серьезные пробелы почти везде, Чехия — не исключение. Гражданское общество в большей степени готово к диалогу и в меньшей степени зависимо от навязанных Брюсселем и Вашингтоном русофобских установок», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва ответит на негативные действия со стороны Брюсселя. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что страна всегда готова к возобновлению партнерских отношений с Евросоюзом.