СК возбудил уголовное дело после убийства двух приставов в Сочи

Сочи, 9 июня. Уголовные дела по двум статьям были возбуждены после смерти двух судебных приставов от рук местного жителя.

Мужчина, убивший двух судебных приставов, стал фигурантом двух уголовных дел. Его обвиняют по статьям о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, а также о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным следствия, подозреваемый потребовал представителей закона покинуть его территорию, после чего открыл огонь из охотничьего ружья. От полученных ранений мужчины скончались на месте.