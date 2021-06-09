В незаконно построенных бараках стрелка из Адлера погибли 11 человек

Сочи, 9 июня. Районный суд Адлера признал самовольными постройки барачного типа, хозяином которых был пенсионер. Именно его задержали после расстрела двух сотрудников ФССП.

В 2019 году незаконно построенные дома на улице Просвещения загорелись, погибли 11 человек. Сочинская администрация подала иск о признании объектов самовольными постройками. Суды первой и второй инстанций встали на сторону власти.

Визит судебных приставов к пожилому горожанину был связан со сносом незаконных объектов. Владелец был против, он летом сдавал дома туристам. Хозяин расстрелял из ружья приехавших сотрудников ФССП. Оба пристава скончались.