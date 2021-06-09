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09 июня 14:08
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новостей
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
Все новости

Петербург без электросамокатов: топ-3 лучших альтернатив кикшерингу

Экономика
Петербург без электросамокатов: топ-3 лучших альтернатив кикшерингу
Невские Новости  /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 9 июня. Петербургские сервисы по аренде электросамокатов массово приостановили свою работу. ФАН представляет гостям и жителям Северной столицы ряд успешных альтернатив кикшерингу.

Популярные транспортные средства исчезли с карт пользователей сервисов аренды сегодняшним утром. Решение компаний Whoosh, Molnia и других о приостановке проката связано, как пишут местные СМИ, с урегулированием дальнейшей работы. До этого в Смольном решили ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч в центре города.

Пока не известно, успеют ли петербургские сервисы кикшеринга вернуть самокаты до старта Чемпионата Европы по футболу 2020. Транспортные средства будут особенно актуальны в культурной столице на фоне притока как болельщиков, так и простых туристов. Поэтому стоит обратить внимание на велосипеды: в Петербурге работает ряд сервисов по прокату. К тому же на интернет-платформах с объявлениями о продаже можно найти множество выгодных предложений и сэкономить на покупке. При этом велосипед — это экологичный вид транспорта, который ко всему прочему способствует поддержанию физической формы своего обладателя.

Некоторые электросамокаты способны развить равную автомобилю скорость, писал ФАН. В связи с запретом граждане, имеющие водительские права, могут воспользоваться услугами каршеринга и продолжать наслаждаться поездками. А тем, кто использовал кикшеринг в целях неспешных прогулок, советуют вспомнить об обычной ходьбе. Не управляя транспортом, люди могут отдохнуть и насладиться видами города. При использовании же транспортных средств такой возможности нет: нужно в первую очередь помнить о безопасности и не отвлекаться.

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Все новости / Экономика / Петербург без электросамокатов: топ-3 лучших альтернатив кикшерингу
петербург самокаты электросамокаты кикшеринг
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