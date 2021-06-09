Петербург без электросамокатов: топ-3 лучших альтернатив кикшерингу

Санкт-Петербург, 9 июня. Петербургские сервисы по аренде электросамокатов массово приостановили свою работу. ФАН представляет гостям и жителям Северной столицы ряд успешных альтернатив кикшерингу.

Популярные транспортные средства исчезли с карт пользователей сервисов аренды сегодняшним утром. Решение компаний Whoosh, Molnia и других о приостановке проката связано, как пишут местные СМИ, с урегулированием дальнейшей работы. До этого в Смольном решили ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч в центре города.

Пока не известно, успеют ли петербургские сервисы кикшеринга вернуть самокаты до старта Чемпионата Европы по футболу 2020. Транспортные средства будут особенно актуальны в культурной столице на фоне притока как болельщиков, так и простых туристов. Поэтому стоит обратить внимание на велосипеды: в Петербурге работает ряд сервисов по прокату. К тому же на интернет-платформах с объявлениями о продаже можно найти множество выгодных предложений и сэкономить на покупке. При этом велосипед — это экологичный вид транспорта, который ко всему прочему способствует поддержанию физической формы своего обладателя.

Некоторые электросамокаты способны развить равную автомобилю скорость, писал ФАН. В связи с запретом граждане, имеющие водительские права, могут воспользоваться услугами каршеринга и продолжать наслаждаться поездками. А тем, кто использовал кикшеринг в целях неспешных прогулок, советуют вспомнить об обычной ходьбе. Не управляя транспортом, люди могут отдохнуть и насладиться видами города. При использовании же транспортных средств такой возможности нет: нужно в первую очередь помнить о безопасности и не отвлекаться.