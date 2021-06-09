Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военнослужащими ВСУ

Донецк, 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, где намерен посетить позиции бойцов ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Глава государства планирует встретиться и пообщаться с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые несут службу на линии соприкосновения, информируют в пресс-службе офиса президента.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал о факторах, которые могли повлиять на ложную интерпретацию Зеленским телефонного разговора с Байденом. Эксперт объясняет, что лидеры двух стран не смогли понять друг друга из-за разного типа мышления.