Близкие Хованского рассказали подробности задержания блогера

Санкт-Петербург, 9 июня. По данным источника ФАН, близкого к окружению Юрия Хованского, причиной преследования, предположительно, мог стать конфликт с другим YouTube-персонажем, а именно Сергеем Ивановым (известен как Продюсер). Ранее между ними произошел конфликт, когда Юрий Хованский отказался занимать его сторону в конфликте с другим блогером — Стасом Васильевым («Ай, как просто!»).

Окружение Хованского знает, что в последнее время Иванов, предположительно, вполне мог упоминать о ролике Хованского и о том, что тот может быть привлечен к ответственности за него.

Сергей Иванов известен в медиасреде тем, что был бывшим продюсером Дмитрия «Гоблина» Пучкова, а потом судился с ним, устраивал драки, потасовки, провокации.

Ранее ФАН рассказывал, что перед задержанием Юрий Хованский вел затворнический образ жизни и ни с кем не общался. Как стало известно от источников из близкого окружения Хованского, за последнее время он потерял контакты со многими друзьями и знакомыми.