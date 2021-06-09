Плейлист украинской сборной по футболу сократили из-за песен Моргенштерна

Киев, 9 июня. Музыка рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна не будет звучать в плейлисте сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Украинские патриоты потребовали сократить список музыкальных композиций российских исполнителей, которым запрещен въезд на территорию страны. Они отметили, что решение по медийной составляющей плейлиста принимала коллегия из УЕФА, не выносив выбранные хиты на обсуждение.

«Песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины», — объяснили в сборной.

Однако узнав, что список составлен, в том числе с музыкантами из России, в срочном порядке потребовали их заменить. Информация об удалении трех запрещенных песен Моргенштерна и других исполнителей, появилась во вторник, 8 июня в социальной сети Instagram.

Плейлист редактируют уже во второй раз. В первой версии члены сборной выбрали 15 композиций. Позже сократили до девяти. В списке присутствует единственная украинская композиция под названием «Ехали казаки». На сегодняшний день перечень композиций исправлен и неприятный инцидент исчерпан, уточнили спортсмены.

Ранее ФАН сообщил, что рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн посетил шоу «Вечерний Ургант», в котором заявил, что сейчас получить награду от Муз-ТВ — это как оскорбление. Он уточнил, что рассчитывал забрать четыре тарелки за номинации «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель».