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09 июня 14:08
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новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
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Плейлист украинской сборной по футболу сократили из-за песен Моргенштерна

  /   Обновлено: 09 июня 2021 13:11
Общество
Плейлист украинской сборной по футболу сократили из-за песен Моргенштерна
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Киев, 9 июня. Музыка рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна не будет звучать в плейлисте сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Украинские патриоты потребовали сократить список музыкальных композиций российских исполнителей, которым запрещен въезд на территорию страны. Они отметили, что решение по медийной составляющей плейлиста принимала коллегия из УЕФА, не выносив выбранные хиты на обсуждение.

«Песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины», — объяснили в сборной.

Однако узнав, что список составлен, в том числе с музыкантами из России, в срочном порядке потребовали их заменить. Информация об удалении трех запрещенных песен Моргенштерна и других исполнителей, появилась во вторник, 8 июня в социальной сети Instagram.

Плейлист редактируют уже во второй раз. В первой версии члены сборной выбрали 15 композиций. Позже сократили до девяти. В списке присутствует единственная украинская композиция под названием «Ехали казаки». На сегодняшний день перечень композиций исправлен и неприятный инцидент исчерпан, уточнили спортсмены.

Ранее ФАН сообщил, что рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн посетил шоу «Вечерний Ургант», в котором заявил, что сейчас получить награду от Муз-ТВ — это как оскорбление. Он уточнил, что рассчитывал забрать четыре тарелки за номинации «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель».

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футбол уефа моргенштерн
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