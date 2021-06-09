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09 июня 14:08
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новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
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Бюджет Дагестана направит на субсидирование авиарейсов более 110 млн рублей

Общество
Бюджет Дагестана направит на субсидирование авиарейсов более 110 млн рублей
pixabay.com  /  Holgi

Махачкала, 9 июня. Бюджет Дагестана направит в 2021 году на субсидирование 11 авианаправлений между столицей республики и различными городами России почти 114 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории и на территорию Дагестана. Согласно постановлению, всего в текущем году будут субсидироваться полеты по 11 направлениям, которые охватят восемь российских городов: Казань, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Уфу, Новый Уренгой, Нижневартовск и Новосибирск.

Предполагается, что из Махачкалы в каждый из этих пунктов, а также из них обратно в дагестанскую столицу в 2021 году будет осуществлено от 23 до 118 рейсов. За каждый рейс выполняющие его авиакомпании смогут рассчитывать на получение субсидий в размере от 92 тысяч до 246 тысяч рублей.

Самыми субсидируемыми направлениями станут Уфа и Новосибирск, на каждый рейс которых бюджет Дагестана выделит 246,3 тысячи рублей. На запланированные на текущий год 56 полетов в столицу Башкирии и обратно заложено более 13,5 миллиона рублей, на 52 рейса в Новосибирск — 12,8 миллиона рублей. При этом в денежном выражении больше всех получит компания, выполняющая полеты из Махачкалы в Казань — более 23 миллионов рублей за 104 рейса.

Ранее ФАН сообщал, что аэропорт дагестанской столицы обслуживает более половины всех паломников-мусульман России, отправляющихся к святым местам в Саудовской Аравии. Услугами воздушной гавани республики пользуются жители различных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

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Все новости / Общество / Бюджет Дагестана направит на субсидирование авиарейсов более 110 млн рублей
россия дагестан авиарейсы
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