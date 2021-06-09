Бюджет Дагестана направит на субсидирование авиарейсов более 110 млн рублей

Махачкала, 9 июня. Бюджет Дагестана направит в 2021 году на субсидирование 11 авианаправлений между столицей республики и различными городами России почти 114 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории и на территорию Дагестана. Согласно постановлению, всего в текущем году будут субсидироваться полеты по 11 направлениям, которые охватят восемь российских городов: Казань, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Уфу, Новый Уренгой, Нижневартовск и Новосибирск.

Предполагается, что из Махачкалы в каждый из этих пунктов, а также из них обратно в дагестанскую столицу в 2021 году будет осуществлено от 23 до 118 рейсов. За каждый рейс выполняющие его авиакомпании смогут рассчитывать на получение субсидий в размере от 92 тысяч до 246 тысяч рублей.

Самыми субсидируемыми направлениями станут Уфа и Новосибирск, на каждый рейс которых бюджет Дагестана выделит 246,3 тысячи рублей. На запланированные на текущий год 56 полетов в столицу Башкирии и обратно заложено более 13,5 миллиона рублей, на 52 рейса в Новосибирск — 12,8 миллиона рублей. При этом в денежном выражении больше всех получит компания, выполняющая полеты из Махачкалы в Казань — более 23 миллионов рублей за 104 рейса.

Ранее ФАН сообщал, что аэропорт дагестанской столицы обслуживает более половины всех паломников-мусульман России, отправляющихся к святым местам в Саудовской Аравии. Услугами воздушной гавани республики пользуются жители различных регионов Северо-Кавказского федерального округа.