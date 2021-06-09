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09 июня 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
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Шойгу объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов

398
Армия
Шойгу объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Тверь, 9 июня. Военные комиссариаты по всей России будут переоснащены по современным требованиям. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время рабочей поездки в Тверскую область он указал, что соответствующему проекту модернизации уже дан старт.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов», — заявил глава Минобороны.

При этом Шойгу уточнил у губернатора области Игоря Рудени, способен ли регион реализовать данный проект за один год. На это глава Тверской области ответил, что есть возможность провести необходимые работы и за более короткий срок.

Ранее в Сети были опубликованы кадры внезапной проверки военкомата Черемушкинского района Москвы, который посетил министр обороны РФ. При этом отмечается, что Шойгу был возмущен работой отдела.

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Все новости / Армия / Шойгу объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов
шойгу вс рф военный комиссариат
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