Шойгу объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов

Тверь, 9 июня. Военные комиссариаты по всей России будут переоснащены по современным требованиям. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время рабочей поездки в Тверскую область он указал, что соответствующему проекту модернизации уже дан старт.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов», — заявил глава Минобороны.

При этом Шойгу уточнил у губернатора области Игоря Рудени, способен ли регион реализовать данный проект за один год. На это глава Тверской области ответил, что есть возможность провести необходимые работы и за более короткий срок.

Ранее в Сети были опубликованы кадры внезапной проверки военкомата Черемушкинского района Москвы, который посетил министр обороны РФ. При этом отмечается, что Шойгу был возмущен работой отдела.