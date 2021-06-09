Названы семь новых площадок электронной музыки фестиваля Ural Music Night

Екатеринбург, 9 июня. Организаторы Ural Music Night в Екатеринбурге анонсировали еще семь площадок фестиваля, на которых будет играть электронная музыка.

Всего на мероприятии запланировано рекордное число сцен с электронной музыкой. Организаторы Ural Music Night уже сообщали о двух таких площадках, которые расположатся на «Екатеринбург Арене».

Согласно информации на официальном сайте фестиваля, теперь к этим сценам добавились двор ГСЦИ, ресторан «Maccheroni», дом Маклецкого, камерный зал «ЧаЩа», двор дома Метенкова, The Roof в Музее истории Екатеринбурга, а также гастробар МОМО. Например, в «ЧаЩе» выступит челябинский проект KOSMO PEOPLE, а в МОМО будет играть Anatoly Ice.

Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 25 июня. Хедлайнером фестиваля станет певец и композитор Леонид Агутин, который исполнит традиционную завершающую песню мероприятия вместе с камерным оркестром B-A-C-H.