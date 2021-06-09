Танк со снарядами времен ВОВ обнаружен на месте захоронения в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 июня. Правительство Ленобласти подтвердило обнаружение танка в поселке им. Тельмана. Внутри техники времен Великой Отечественной войны были обнаружены боеприпасы.

На этом месте ранее проводились строительные работы на частном земельном участке. Хозяин недвижимости собирался возвести объект, несмотря на обнаружение человеческих останков, которые принадлежали бойцам Красной армии. Работникам фирмы было отдано указание продолжать работу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении воинских захоронений. На месте стройки теперь находятся правоохранители.