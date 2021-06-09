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09 июня 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
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Танк со снарядами времен ВОВ обнаружен на месте захоронения в Ленобласти

Происшествия
Танк со снарядами времен ВОВ обнаружен на месте захоронения в Ленобласти
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 9 июня. Правительство Ленобласти подтвердило обнаружение танка в поселке им. Тельмана. Внутри техники времен Великой Отечественной войны были обнаружены боеприпасы.

На этом месте ранее проводились строительные работы на частном земельном участке. Хозяин недвижимости собирался возвести объект, несмотря на обнаружение человеческих останков, которые принадлежали бойцам Красной армии. Работникам фирмы было отдано указание продолжать работу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении воинских захоронений. На месте стройки теперь находятся правоохранители.

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стройка танк захоронение
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