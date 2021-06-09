Украина сливает предназначенную для Крыма воду в Черное море

Киев, 9 июня. Крым нуждается в большом количестве пресной воды и запасы, находящиеся под Азовским морем, могут быть недостаточными, а власти Украины не способствуют решению проблемы.

Проблему с «водной блокадой» Крыма не поможет решить пресная вода, которая находится под Азовским морем, об этом рассказал председатель совета «Союза водников и мелиораторов» Николай Сухой. Он также высказал предположение, что жидкость может существовать в виде карстовых подземных вод или других пород.

По мнению эксперта, Украина могла бы полностью снять «водную блокаду» Крыма, однако вместо этого запасы, которые можно перенаправить туда, сбрасывают в воды Черного моря. Прежде всего, по словам специалиста, туда выливают воду из Каховского водохранилища.

По предварительной оценке Сухого, в ближайшее время нужно будет озаботиться обеспечением водой около восьми миллионов туристов, для этого желательно переводить регионы на опресненную воду.

Также специалист посоветовал не полагаться на сезонные осадки, потому что их количество невозможно предсказать и отметил, что отрицательный баланс пресной воды на полуострове серьезно вырос.

ФАН также сообщал, что на Украине пытаются выяснить причины замора в Азовском море.