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09 июня 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
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Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
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Украина сливает предназначенную для Крыма воду в Черное море

Экономика
Украина сливает предназначенную для Крыма воду в Черное море
wikipedia.org  /  Uncle_Dawe

Киев, 9 июня. Крым нуждается в большом количестве пресной воды и запасы, находящиеся под Азовским морем, могут быть недостаточными, а власти Украины не способствуют решению проблемы.

Проблему с «водной блокадой» Крыма не поможет решить пресная вода, которая находится под Азовским морем, об этом рассказал председатель совета «Союза водников и мелиораторов» Николай Сухой. Он также высказал предположение, что жидкость может существовать в виде карстовых подземных вод или других пород.

По мнению эксперта, Украина могла бы полностью снять «водную блокаду» Крыма, однако вместо этого запасы, которые можно перенаправить туда, сбрасывают в воды Черного моря. Прежде всего, по словам специалиста, туда выливают воду из Каховского водохранилища.

По предварительной оценке Сухого, в ближайшее время нужно будет озаботиться обеспечением водой около восьми миллионов туристов, для этого желательно переводить регионы на опресненную воду.

Также специалист посоветовал не полагаться на сезонные осадки, потому что их количество невозможно предсказать и отметил, что отрицательный баланс пресной воды на полуострове серьезно вырос.

ФАН также сообщал, что на Украине пытаются выяснить причины замора в Азовском море.

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Все новости / Экономика / Украина сливает предназначенную для Крыма воду в Черное море
крым азовское море пресная вода
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