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09 июня 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
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«Гоблин» Пучков удивился, что скандального блогера Хованского задержали только сейчас

Общество
«Гоблин» Пучков удивился, что скандального блогера Хованского задержали только сейчас
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Удивительно, что публичная деятельность блогера Юрия Хованского заинтересовала правоохранительные органы так поздно. Об этом ФАН заявил известный публицист и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Он крайне нелестно охарактеризовал задержанного блогера:

«Это интернетный дурачок, наркоман, алкоголик и дегенерат. Собственно, ничем другим он никогда не занимался».

При этом публицист отметил, что Юрий Хованский относится к людям, которые в настоящее время формируют сознание подрастающего поколения.

«Это те, кого дети с удовольствием смотрят, цитируют и чью дегенеративную чушь повторяют», — заявил собеседник ФАН.

«Гоблин» Пучков прокомментировал задержание блогера Юрия Хованского
vk.com  / Юрий Хованский

В целом, Дмитрий Пучков выразил удивление в связи с тем, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Хованского только сейчас.

«Поразительно, что так поздно этим занялись, — это лично меня удивляет, — признался блогер. — Подобную ахинею Хованский десять лет, наверное, несет. Начал подростком, сейчас уже лысеть начал, а мозгов за это время не прибавилось: каким был, таким и остался. К сожалению, заинтересовались им слишком поздно. Хочу сказать, что Хованский такой не один, вокруг него — целая свора подобных».

Напомним, что 9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге скандального блогера Юрия Хованского в рамках расследования по делу о призывах к терроризму. Как сообщили в Следственном комитете, он исполнил песню с «публичными призывами к терроризму». По версии СК, целью композиции является «формирование идеологии терроризма».

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как стало известно ФАН, скандальный блогер перед задержанием вел затворнический образ жизни, практически не выходил из дома и ни с кем не общался.

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Все новости / Общество / «Гоблин» Пучков удивился, что скандального блогера Хованского задержали только сейчас
задержание дмитрий пучков блогер юрий хованский
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