«Гоблин» Пучков удивился, что скандального блогера Хованского задержали только сейчас

Удивительно, что публичная деятельность блогера Юрия Хованского заинтересовала правоохранительные органы так поздно. Об этом ФАН заявил известный публицист и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Он крайне нелестно охарактеризовал задержанного блогера:

«Это интернетный дурачок, наркоман, алкоголик и дегенерат. Собственно, ничем другим он никогда не занимался».

При этом публицист отметил, что Юрий Хованский относится к людям, которые в настоящее время формируют сознание подрастающего поколения.

«Это те, кого дети с удовольствием смотрят, цитируют и чью дегенеративную чушь повторяют», — заявил собеседник ФАН.

vk.com / Юрий Хованский

В целом, Дмитрий Пучков выразил удивление в связи с тем, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Хованского только сейчас.

«Поразительно, что так поздно этим занялись, — это лично меня удивляет, — признался блогер. — Подобную ахинею Хованский десять лет, наверное, несет. Начал подростком, сейчас уже лысеть начал, а мозгов за это время не прибавилось: каким был, таким и остался. К сожалению, заинтересовались им слишком поздно. Хочу сказать, что Хованский такой не один, вокруг него — целая свора подобных».

Напомним, что 9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге скандального блогера Юрия Хованского в рамках расследования по делу о призывах к терроризму. Как сообщили в Следственном комитете, он исполнил песню с «публичными призывами к терроризму». По версии СК, целью композиции является «формирование идеологии терроризма».

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как стало известно ФАН, скандальный блогер перед задержанием вел затворнический образ жизни, практически не выходил из дома и ни с кем не общался.