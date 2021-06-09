«Почему так поздно?»: Гоблин прокомментировал задержание Хованского

Санкт-Петербург, 9 июня. Писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал задержание блогера Юрия Хованского в Северной столице.

Публициста удивило «позднее задержание» Хованского. Блогера обвиняют в оправдании терроризма. Речь идет о песне Юрия Хованского, в которой он упоминал теракт в «Норд-Осте». Эту композицию он исполнил во время стрима у блогера Андрея Нифедова.

«Это же наркоман, алкоголик с сугубо дегенеративными наклонностями. Светило среди наших детей, которые, разинув рты, смотрят это, потребляют», — цитирует Пучкова РЕН ТВ.

В Следственном комитете РФ считают, что Юрий Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму». Эта композиция представляет собой «формирование идеологии терроризма», подчеркнули в СК РФ.