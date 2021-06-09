Януковичи выиграли суд у Совета ЕС по отмене части санкций

Люксембург, 9 июня. Суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые предусматривают заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына на 2019 год.

Об этом сказано в решении европейского суда. Уточняется, что семья Януковича по сей день находится под санкциями, поскольку новые ограничения были внедрены в марте текущего года.

Как стало известно ранее, Украина начнет заочное разбирательство по делу Януковича. Правоохранители проведут расследование о насильственном захвате власти.