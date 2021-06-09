Житель Адлера убил приставов из не зарегистрированного на него оружия

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
Все новости
09 июня 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
Все новости

Житель Адлера убил приставов из не зарегистрированного на него оружия

Происшествия
Житель Адлера убил приставов из не зарегистрированного на него оружия
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 9 июня. Злоумышленник открыл огонь по приставам из оружия, которое зарегистрировано на другого человека, сообщил информированный источник ФАН.

Пожилого жителя Адлерского района Сочи, застрелившего двоих сотрудников ФССП, уже задержали. Федеральное агентство новостей выяснило имя стрелка.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Просвещения. Должностные лица прибыли на адрес по поводу сноса дома. В какой-то момент хозяин помещения открыл стрельбу, в результате которой погибли двое судебных приставов в возрасте 35 и 36 лет.

Оба сотрудника ФССП скончались от огнестрельных ранений, ФАН установил их личности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Адлера убил приставов из не зарегистрированного на него оружия
стрельба смерть приставы адлер
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 158488 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 83990 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 69621 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 52203 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 47834 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru