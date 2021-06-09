Житель Адлера убил приставов из не зарегистрированного на него оружия

Сочи, 9 июня. Злоумышленник открыл огонь по приставам из оружия, которое зарегистрировано на другого человека, сообщил информированный источник ФАН.

Пожилого жителя Адлерского района Сочи, застрелившего двоих сотрудников ФССП, уже задержали. Федеральное агентство новостей выяснило имя стрелка.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Просвещения. Должностные лица прибыли на адрес по поводу сноса дома. В какой-то момент хозяин помещения открыл стрельбу, в результате которой погибли двое судебных приставов в возрасте 35 и 36 лет.

Оба сотрудника ФССП скончались от огнестрельных ранений, ФАН установил их личности.