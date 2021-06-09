Москва, 9 июня. Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу снимется в новом проекте сервиса Disney+. Съемки комедии уже стартовали в Нью-Йорке.

Над музыкальной комедией работает Марк Э. Платт, продюсер таких картин, как «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла». За сценарий отвечает Тим Федерле («Фердинанд»). Он адаптирует свой роман, речь в котором идет о 13-летнем мальчике из Питтсбурга Нейте Фостере. Юноша сбегает на прослушивание в Нью-Йорк вместе со своей подругой, когда его отказываются брать в школьный спектакль.

Режиссировать комедию будет также Федерле. Лизе Кудроу досталась роль тети главного персонажа, с которой тот случайно сталкивается в городе.