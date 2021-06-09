Ростов потратит 62 млн рублей на спортивные площадки

Ростов-на-Дону, 9 июня. В год спорта городские власти Ростова решили приобщить ростовчан к здоровому образу жизни. Для этого гордума сформировала перечень 26 игровых спортивных площадок в черте города, которые нужно модернизировать в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на обустройство спортивных площадок по месту жительства из городской казны будет выделено 62,493 млн рублей. Это деньги пойдут на разработку проектной документации, спортивное оборудование и его установку.

Однако некоторые депутаты засомневались в быстром переоборудовании уже существующих площадок, на некоторых из них работа приостановлена из-за необходимости вырубки зеленых насаждений, на других из-за отказа владельцев инженерных сетей.

Тем не менее профильный комитет по расширению городской спортивной инфраструктуры призвал депутатов к выполнению намеченных планов до конца года.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению аналитиков спрос на спортивные товары в мае этого года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Специалисты объясняют эту тенденцию повышением интереса граждан к летним активностям, который накопился за время изоляции в условиях пандемии коронавируса,