Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны

Москва, 9 июня. Закон о запрете публичного сравнения действий Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне был принят Госдумой РФ в третьем, окончательном чтении.

Инициатива была предложена в связи с частым появлением в СМИ информации об уравнении действий руководства СССР и нацистской Германии во время войны. Согласно документу, также запрещено преуменьшать роль советского народа в победе над фашизмом.

Ранее Госдума приняла закон о получении страховых и социальных пенсий в беззаявительном порядке. Их россияне могут получать автоматически.