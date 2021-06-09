Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку

Сурикатов в московском зоопарке перевели в летний загон. В Сети появилось видео, на котором животные обустраивают свое новое жилище. На кадрах видно, как сурикаты заняты делом. Они копают песок, охотятся за насекомыми, которых сотрудники зверинца ранее специально запустили в загон. После обеда животные наводят порядок в своем жилье: раскапывают норы, делают входы нужного диаметра, перетаскивают грунт.

Животные пробыли в зимнем вольере несколько месяцев. Теперь у них начался период летних солнечных ванн и многочасовых прогулок. Посетителям зоопарка будет интересно наблюдать за млекопитающими в их естественной среде обитания.