Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине

Киев, 9 июня. Украина проигрывает музыкальную войну России. Несмотря на запреты российской музыке в стране, репер Моргенштерн набирает популярность.

Украинские радио и телеканалы ввели ограничение на трансляцию музыки российских исполнителей, однако полностью вытеснить контент «противника» не удалось. Украинский продюсер, создатель компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев считает, что квоты все равно изменили ситуацию, в частности, полезными оказались запреты на въезд музыкантов из РФ в страну.

Он отметил, что такие певцы, как Стас Михайлов и Валерий Меладзе перестали посещать страну, что сыграло в пользу украинскому исполнителю Олегу Виннику.

Однако Киев все еще проигрывает Москве в музыкальной битве. Какое-то время еще придется мириться с явлениями типа Моргенштерна, заявил эксперт.

«Моргенштерн — это дьяволенок, чьим отцом является социальная сеть», — отметил Путинцев.

Репер «хайпит» на раздражающих моментах. Продюсер считает, что люди сами виноваты в его популярности. Алишеру не удасться добиться отмены запрета на въезд в Украину, но в случае его гастролей, он бы мог собрать Дворец спорта и целую площадку на open air.

Недавно Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением. Музыкант в ходе интервью для ведущего Ивана Урганта огласил свой список победителей в номинациях на музыкальную премию.