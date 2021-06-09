Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»

Москва, 9 июня. Медиагруппа «Патриот» и телекомпания «Норд-ТВ» из Новодвинска Архангельской области стали информационными партнерами.

Как сообщил глава «Патриота» Николай Столярчук, медиагруппа и новодвинская телекомпания договорились о постоянном информационном сотрудничестве. Он добавил, что осенью «Норд-ТВ» отметит 20-летний юбилей.

«За время своей работы телекомпания заслужила высокий уровень доверия у жителей Новодвинска и доказала свою общественную значимость», — подчеркнул Столярчук.

Сотрудничество Медиагруппы «Патриот» и «Норд-ТВ» предполагает взаимное цитирование важных событий из новостной повестки и информационную поддержку социально значимых патриотических мероприятий. Главный редактор телекомпании Наталья Мезенева отметила, что в «Норд-ТВ» очень рады возможности поработать с профессионалами из «Патриота».

Медиагруппа ранее начала сотрудничать с интернет-порталом «Боевое братство». Этот ресурс долгое время наполняет блогосферу патриотическим контентом.