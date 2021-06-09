Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам

Волгоград, 9 июня. Конкурсная комиссия рассмотрела фермерские проекты из 13 районов Волгоградской области. По результатам отбора 23 семейные фермы получат от 7 до 21 млн рублей.

На эти деньги фермеры намерены заняться разведением крупного и мелкого рогатого скота, возвести холодные хранилища для овощей, а также закупить новое оборудование, сообщает «Волгоградская правда». Среди лидеров по числу конкурсантов оказались Палласовский и Светлоярский районы, отметили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Все фермеры-участники входят в состав сельхозкооперативов.

Отмечается, что СПК также могут получить денежную поддержку. Так, уже шести подобным объединениям власти выдали 15 млн рублей на развитие материально-технической базы и закупку сельхозсырья.

Власти Краснодарского края и Ставрополья обратились в Минсельхоз РФ с заявлением о серьезном росте цен на минеральные удобрения. Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников отметил, что его ведомство также обратилось с этой проблемой в ФАС.