Перечислены самые полезные продукты для перенесших коронавирус людей

Москва, 9 июня. Переболевшим коронавирусом людям нужно добавить в свой рацион сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи, заявила врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Такие продукты способствуют укреплению иммунитета и восстановлению микрофлоры кишечника. Например, по утрам к привычному завтраку можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, отметила Светлана Малиновская. В них содержится много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

«Также нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, кушать салаты кейл, романо и другие, заменить привычное подсолнечное масло льняным, а еще рекомендуется пить чайный гриб, мечниковскую простоквашу, бифилайф и бифидок», — посоветовала специалист.

Недавнее исследование свидетельствует, что вегетарианцы менее подвержены тяжелому течению коронавируса. В эксперименте приняли участие медики из шести стран. Выяснилось, что вегетарианцы в 73% лучше переносят коронавирус. Каких-либо осложнений у них не наблюдается.