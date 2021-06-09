Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах

Москва, 9 июня. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, регулирующий право россиян на бесплатную вакцинацию в частных медучреждениях.

Согласно новому документу, теперь граждане России могут сделать прививку не только в государственных поликлиниках, но и в частных. Инициатива о таком законе была внесена в парламент еще в ноябре 2019 года.

Также на пленарном заседании депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон о серьезном ужесточении ответственности за повторное пьяное вождение. Теперь срок лишения свободы увеличивается до трех лет.