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09 июня 12:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:37
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:37
Спорт
Черчесов рассказал, каким результатом сборной России на Евро-2020 будет доволен
12:36
Общество
Эпидемиолог объяснил рост уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
12:36
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
Все новости

Жириновский заявил о законности преследования Навального

Политика
Жириновский заявил о законности преследования Навального
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 9 июня. Осужденный блогер Алексей Навальный сам виноват в том, что оказался за решеткой. Об этом глава ЛДПР Владимир Жириновский сказал во время радиоэфира.

По словам политика, все преследование Навального идет по закону. Немецкая сторона по непонятным причинам отказывается предоставлять документы о самочувствии блогера. В Германии его встречали лучше, чем президента.

«Не было никакой угрозы жизни», — сказал лидер ЛДПР, комментируя «ухудшение» самочувствия блогера.

Жириновский подчеркнул, что поведение Берлина вызывает подозрение.

Как стало известно ранее, судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Навального. По документам — это единственное жилье, принадлежащее блогеру.

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Все новости / Политика / Жириновский заявил о законности преследования Навального
Жириновский навальный лдпр
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