Жириновский заявил о законности преследования Навального

Москва, 9 июня. Осужденный блогер Алексей Навальный сам виноват в том, что оказался за решеткой. Об этом глава ЛДПР Владимир Жириновский сказал во время радиоэфира.

По словам политика, все преследование Навального идет по закону. Немецкая сторона по непонятным причинам отказывается предоставлять документы о самочувствии блогера. В Германии его встречали лучше, чем президента.

«Не было никакой угрозы жизни», — сказал лидер ЛДПР, комментируя «ухудшение» самочувствия блогера.

Жириновский подчеркнул, что поведение Берлина вызывает подозрение.

Как стало известно ранее, судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Навального. По документам — это единственное жилье, принадлежащее блогеру.