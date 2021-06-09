Перечислены ранние симптомы развивающейся болезни Альцгеймера

Вашингтон, 9 июня. Спутанность сознания, потеря памяти и трудности с рутинными делами могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера.

Самый распространенный признак недуга — забывание недавно полученной информации. Однако, людям, которые не подвержены болезни Альцгеймера, затем удается вспомнить необходимую информацию, передает Daily Express результаты исследования Национального института США по проблемам старения.

Люди, у которых развивается болезнь Альцгеймера, могут терять счет дням, временам года и течению времени. К ежедневным трудностям также относятся проблемы с выполнением задач, решение которым легко находилось в прошлом.

Правительство Соединенных Штатов одобрило использование препарата, направленное на замедление развития болезни Альцгеймера. Медикамент разработали сотрудники компании Biogen.