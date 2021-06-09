«Чайка» за миллион рублей найдена на торговой онлайн-площадке

Москва, 9 июня. Советский легковой автомобиль Горьковского автомобильного завода возможно приобрести в России как за миллион рублей, так и за сравнительно небольшие деньги.

Автомобильное предприятие ГАЗ из Нижнего Новгорода (Ранее Горький) занималось производством модели ГАЗ-13 «Чайка» с 1959 по 1981 год. Многие автолюбители до сих пор проявляют интерес к данному ретро-автомобилю. Корреспондент ФБА «Экономика сегодня» провел анализ отечественного рынка, чтобы выяснить, возможно ли купить элегантную советскую машину в наши дни.

Автоэксперт обратился к онлайн-платформе «Авито», где нашел несколько объявлений, серьезно расходящихся в ценовом диапазоне. Наиболее доступная версия «Чайки» продается за 999 тыс. рублей. «Экземпляр на миллион» сошел с конвейера в 1959 году, преодолел за свою историю 200 тыс. км. Сейчас он дожидается обратной сборки после реставрационных работ.

Более дорогое предложение — ГАЗ-13 по цене в 2,65 млн рублей. Данный седан уже более свежий, он был выпущен в 1977 году, сборки не требует, но нуждается в проведении реставрации. Автомобили, находящиеся на ходу, начинаются от 3,5 млн рублей. Самый роскошный представитель горьковского концерна, обитающий на «Авито», стоит 18 млн рублей. Владелец объявления пишет, что машина прошла 100 тыс. км после 1980 года и сейчас находится в «идеальном состоянии».

Разработку завода имени Лихачева недавно выставили на продажу в Москве. Ретро-лимузин ЗИС-110 с десятью тысячами километров пробега был сделан почти сразу после окончания Великой Отечественной войны.