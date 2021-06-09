«Чайка» за миллион рублей найдена на торговой онлайн-площадке

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 12:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:37
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:37
Спорт
Черчесов рассказал, каким результатом сборной России на Евро-2020 будет доволен
12:36
Общество
Эпидемиолог объяснил рост уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
12:36
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
Все новости
09 июня 12:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:37
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:37
Спорт
Черчесов рассказал, каким результатом сборной России на Евро-2020 будет доволен
12:36
Общество
Эпидемиолог объяснил рост уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
12:36
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
Все новости

«Чайка» за миллион рублей найдена на торговой онлайн-площадке

Экономика
«Чайка» за миллион рублей найдена на торговой онлайн-площадке
wikipedia.org  /  János Tamás / CC BY 2.0

Москва, 9 июня. Советский легковой автомобиль Горьковского автомобильного завода возможно приобрести в России как за миллион рублей, так и за сравнительно небольшие деньги.

Автомобильное предприятие ГАЗ из Нижнего Новгорода (Ранее Горький) занималось производством модели ГАЗ-13 «Чайка» с 1959 по 1981 год. Многие автолюбители до сих пор проявляют интерес к данному ретро-автомобилю. Корреспондент ФБА «Экономика сегодня» провел анализ отечественного рынка, чтобы выяснить, возможно ли купить элегантную советскую машину в наши дни.

Автоэксперт обратился к онлайн-платформе «Авито», где нашел несколько объявлений, серьезно расходящихся в ценовом диапазоне. Наиболее доступная версия «Чайки» продается за 999 тыс. рублей. «Экземпляр на миллион» сошел с конвейера в 1959 году, преодолел за свою историю 200 тыс. км. Сейчас он дожидается обратной сборки после реставрационных работ.

Более дорогое предложение — ГАЗ-13 по цене в 2,65 млн рублей. Данный седан уже более свежий, он был выпущен в 1977 году, сборки не требует, но нуждается в проведении реставрации. Автомобили, находящиеся на ходу, начинаются от 3,5 млн рублей. Самый роскошный представитель горьковского концерна, обитающий на «Авито», стоит 18 млн рублей. Владелец объявления пишет, что машина прошла 100 тыс. км после 1980 года и сейчас находится в «идеальном состоянии».

Разработку завода имени Лихачева недавно выставили на продажу в Москве. Ретро-лимузин ЗИС-110 с десятью тысячами километров пробега был сделан почти сразу после окончания Великой Отечественной войны.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Чайка» за миллион рублей найдена на торговой онлайн-площадке
чайка авито ГАЗ-13
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 156814 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 82469 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 68647 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 50775 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 44763 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru