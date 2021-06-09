Губернатор Любимов рассказал, что спасло пациентов горевшей рязанской больницы

Рязань, 9 июня. Губернатор области Николай Любимов назвал причину спасения большинства пациентов клиники имени Семашко.

По мнению главы Рязанской области, находящихся на лечении людей спасли кислородные маски. Во время пожара, охватившего реанимационный кабинет областной клинической больницы имени Семашко, в здании произошло сильное задымление. Кислородные маски помогли нормализовать дыхание пациентов, отметил Любимов.

Возгорание в рязанской больнице произошло рано утром, 9 июня. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 44 человека. В результате ЧП погибли трое людей и пострадали десять.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Расследование дела о пожаре взял на личный контроль прокурор области Иван Панченко.