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09 июня 12:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Эпидемиолог объяснил рост уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
12:36
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
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Губернатор Любимов рассказал, что спасло пациентов горевшей рязанской больницы

Происшествия
Губернатор Любимов рассказал, что спасло пациентов горевшей рязанской больницы
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Рязань, 9 июня. Губернатор области Николай Любимов назвал причину спасения большинства пациентов клиники имени Семашко.

По мнению главы Рязанской области, находящихся на лечении людей спасли кислородные маски. Во время пожара, охватившего реанимационный кабинет областной клинической больницы имени Семашко, в здании произошло сильное задымление. Кислородные маски помогли нормализовать дыхание пациентов, отметил Любимов.

Возгорание в рязанской больнице произошло рано утром, 9 июня. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 44 человека. В результате ЧП погибли трое людей и пострадали десять.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Расследование дела о пожаре взял на личный контроль прокурор области Иван Панченко.

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Все новости / Происшествия / Губернатор Любимов рассказал, что спасло пациентов горевшей рязанской больницы
пожар больница чп рязань гибель
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