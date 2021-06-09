Эксперт предсказал реакцию Запада на выход Закарпатья из состава Украины

Киев, 9 июня. Эксперт Вадим Трухачев предсказал изменение состава Украины в скором будущем. В частности, от страны могут отделиться регионы Буковина и Закарпатье.

Доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев убежден, что гражданам Украины не стоит надеяться на комфортную жизнь в своей стране. Он советует украинцам задуматься о смене места жительства. Например, обратить внимание на уровень жизни в России, Чехии или Польше, а у кого есть родственники и финансовые возможности уезжать в Канаду.

Также Трухачев предположил, что в будущем изменится состав Украины. В частности, страну покинут регионы Буковина и Закарпатье. Их жители уже сейчас активно обзаводятся румынскими и венгерскими паспортами.

«Против этого вряд ли Запад возражать будет. Речь будет идти о присоединении к странам Евросоюза и НАТО, которое Россию усилить не может. Даже если подвинутся границы, то подвинутся они незначительно», — пояснил Трухачев.

Кроме этого, эксперт назвал главную угрозу для Украины. По его словам, в будущем Киев не справится с давлением Польши и останется без поддержки Евросоюза и Соединенных Штатов.

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