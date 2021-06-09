Кеосаян поделился неприятными впечатлениями после поездки в Донецк

Москва, 9 июня. Бедственное положение города поразило режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он отметил, что ни одному режиссеру не приходило в голову снять нечто подобное.

По словам российского кинорежиссера, любому москвичу полезно съездить в Донецк, чтобы воочию увидеть город, охваченный войной. Прогуливаясь по местным дворам, центральным улицам и достопримечательностям, у продюсера сложилось впечатление что он попал в фильм про войну, только мысль, что все по-настоящему не покидала, делится он на форуме «Русский Донбасс».

«Заезжаешь в больницу, тебе показывают фотографии, как в хирургическом или детском отделении прямым попаданием «Града» было разрушено помещение. А там же люди были. Там я увидел разбитое кладбище, могилы в районе аэропорта», — сообщает он.

Кеосаян отметил, что ни один советский режиссер в фильме не использовал подобные кадры и сюжеты. Ни одному сценаристу не пришло в голову отразить в картине эпизод о жутком разбитом кладбище, которое сейчас есть в Донецке. Регион не развивается даже на 10%, поскольку условий совершенно нет, подытожил он.

Среди режиссерских работ клипмейкера, которые особенно запомнились публике — «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый» и другие.

Ранее ФАН сообщил, что главный редактор ФБА «Экономика сегодня» Александр Христофоров обсудил с Тиграном Кеосаяном самые животрепещущие темы отечественного кино. Известный российский режиссер поделился своим видением будущего российского кинематографа.