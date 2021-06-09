Кеосаян поделился неприятными впечатлениями после поездки в Донецк

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
Все новости
09 июня 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
Все новости

Кеосаян поделился неприятными впечатлениями после поездки в Донецк

Политика
Кеосаян поделился неприятными впечатлениями после поездки в Донецк
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 9 июня. Бедственное положение города поразило режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он отметил, что ни одному режиссеру не приходило в голову снять нечто подобное.

По словам российского кинорежиссера, любому москвичу полезно съездить в Донецк, чтобы воочию увидеть город, охваченный войной. Прогуливаясь по местным дворам, центральным улицам и достопримечательностям, у продюсера сложилось впечатление что он попал в фильм про войну, только мысль, что все по-настоящему не покидала, делится он на форуме «Русский Донбасс».

«Заезжаешь в больницу, тебе показывают фотографии, как в хирургическом или детском отделении прямым попаданием «Града» было разрушено помещение. А там же люди были. Там я увидел разбитое кладбище, могилы в районе аэропорта», — сообщает он.

Кеосаян отметил, что ни один советский режиссер в фильме не использовал подобные кадры и сюжеты. Ни одному сценаристу не пришло в голову отразить в картине эпизод о жутком разбитом кладбище, которое сейчас есть в Донецке. Регион не развивается даже на 10%, поскольку условий совершенно нет, подытожил он.

Среди режиссерских работ клипмейкера, которые особенно запомнились публике — «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый» и другие.

Ранее ФАН сообщил, что главный редактор ФБА «Экономика сегодня» Александр Христофоров обсудил с Тиграном Кеосаяном самые животрепещущие темы отечественного кино. Известный российский режиссер поделился своим видением будущего российского кинематографа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кеосаян поделился неприятными впечатлениями после поездки в Донецк
украина война кеосаян
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 156814 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 82469 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 68647 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 50775 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 44763 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru