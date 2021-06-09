Названо лучшее масло для профилактики болезней сердца

Вашингтон, 9 июня. Употребление оливкового масла может значительно снизить риск возникновения болезней сердца, выяснили американские ученые.

Почти 100 тыс. человек без проблем со здоровьем приняли участие в исследовании специалистов. Научная работа проходила с 1990 по 2014 год. Все участники эксперимента регулярно предоставляли ученым данные о своем питании и образе жизни.

Половина ложки оливкового масла в день способна снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, заявили ученые по итогам исследования. Вероятность развития ишемической болезни сердца уменьшилась на 21% у людей, которые употребляли вдвое больше этого продукта.

Нездоровые зубы и десны могут стать причиной болезней сердца, предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, редкое посещение стоматолога также способно привести к головным болям и даже раку.