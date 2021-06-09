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09 июня 12:37
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новостей
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
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Королева Елизавета II сделала первый шаг к примирению с принцем Гарри

  /   Обновлено: 09 июня 2021 11:49
Общество
Королева Елизавета II сделала первый шаг к примирению с принцем Гарри
wikipedia.org  /  Myles Cullen / Public Domain

Лондон, 9 июня. Королева Елизавета II пригласила принца Гарри на обед во время его визита в Лондон. Это будет первая встреча бабушки и внука с весны 2020 года и после скандального интервью.

Как стало известно колумнисту журнала Daily Mail и эксперту «по королевской семье» Ричарду Идену, после резонансного мартовского интервью Елизавета II готова помириться с внуком и пригласила его посетить Лондон в канун открытия памятника его матери 1 июня. Статую принцессе Диане намерены установить в саду Кенсингтонского дворца, оба принца прочтут речь на этом торжественном мероприятии. Иден подчеркнул, что Гарри пригласили домой еще до того, как в Букингемском дворце стало известно о рождении его дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор.

В честь кого дочка принца Гарри была названа Дианой, объяснять не приходится. Однако неожиданным для прессы был выбор второго имени для девочки — Лилибет. Это домашнее прозвище ее коронованной прабабушки. По мнению журналистов, символическое имя говорит о нежелании Меган и Гарри полностью рвать отношения с королевской четой, как ранее предполагали СМИ. Британским журналистам также удалось узнать о реакции на пополнение династии Виндзоров в Букингемском дворце, которая отличалась лаконичностью, как и всегда: «были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады».

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Британию в апреле 2020 года и перебрались в США. Чтобы получить право заниматься предпринимательством в чужой стране, им пришлось отказаться от своих регалий. На жизнь бывшие принц и принцесса теперь зарабатывают за счет контрактов со стриминговыми сервисами Netflix и Spotify.

Еще одним камнем преткновения между принцем и титулованными родственниками стало его эксклюзивное интервью для американской телеведущей Опре Уинфри, которое он дал вместе с женой. Гарри рассказал Опре о строгом воспитании и пережитой в детстве психологической травме, которую ему нанесла скоропостижная смерть его матери в автокатастрофе в 1997 году. Супруга принца намекнула на несколько расистские воззрения членов королевской семьи, которые якобы во время ее первой беременности обсуждали цвет кожи возможного наследника. Королевская чета все обвинения опровергла, а британская пресса поспешила назвать интервью «предательским ударом в сердце». Однако после этого в Букингемском дворце были предприняты попытки отмыться от скандала и были утверждены новые принципы инклюзивности при найме сотрудников: в кадровый состав было решено включить людей с разным цветом кожи.

Новость о рождении второго ребенка у Гарри и Меган уже взбудоражила СМИ и британцев. Некоторые во втором имени девочки увидели вероломную попытку беглого принца нажиться на своих коронованных родственниках.

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Все новости / Общество / Королева Елизавета II сделала первый шаг к примирению с принцем Гарри
великобритания королева елизавета принц гарри
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