Королева Елизавета II сделала первый шаг к примирению с принцем Гарри

Лондон, 9 июня. Королева Елизавета II пригласила принца Гарри на обед во время его визита в Лондон. Это будет первая встреча бабушки и внука с весны 2020 года и после скандального интервью.

Как стало известно колумнисту журнала Daily Mail и эксперту «по королевской семье» Ричарду Идену, после резонансного мартовского интервью Елизавета II готова помириться с внуком и пригласила его посетить Лондон в канун открытия памятника его матери 1 июня. Статую принцессе Диане намерены установить в саду Кенсингтонского дворца, оба принца прочтут речь на этом торжественном мероприятии. Иден подчеркнул, что Гарри пригласили домой еще до того, как в Букингемском дворце стало известно о рождении его дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор.

В честь кого дочка принца Гарри была названа Дианой, объяснять не приходится. Однако неожиданным для прессы был выбор второго имени для девочки — Лилибет. Это домашнее прозвище ее коронованной прабабушки. По мнению журналистов, символическое имя говорит о нежелании Меган и Гарри полностью рвать отношения с королевской четой, как ранее предполагали СМИ. Британским журналистам также удалось узнать о реакции на пополнение династии Виндзоров в Букингемском дворце, которая отличалась лаконичностью, как и всегда: «были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады».

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Британию в апреле 2020 года и перебрались в США. Чтобы получить право заниматься предпринимательством в чужой стране, им пришлось отказаться от своих регалий. На жизнь бывшие принц и принцесса теперь зарабатывают за счет контрактов со стриминговыми сервисами Netflix и Spotify.

Еще одним камнем преткновения между принцем и титулованными родственниками стало его эксклюзивное интервью для американской телеведущей Опре Уинфри, которое он дал вместе с женой. Гарри рассказал Опре о строгом воспитании и пережитой в детстве психологической травме, которую ему нанесла скоропостижная смерть его матери в автокатастрофе в 1997 году. Супруга принца намекнула на несколько расистские воззрения членов королевской семьи, которые якобы во время ее первой беременности обсуждали цвет кожи возможного наследника. Королевская чета все обвинения опровергла, а британская пресса поспешила назвать интервью «предательским ударом в сердце». Однако после этого в Букингемском дворце были предприняты попытки отмыться от скандала и были утверждены новые принципы инклюзивности при найме сотрудников: в кадровый состав было решено включить людей с разным цветом кожи.

Новость о рождении второго ребенка у Гарри и Меган уже взбудоражила СМИ и британцев. Некоторые во втором имени девочки увидели вероломную попытку беглого принца нажиться на своих коронованных родственниках.