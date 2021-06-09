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09 июня 12:37
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новостей
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
Все новости

Корабль-невидимка РФ заставил британцев задуматься о мощи ВМФ России

Армия
Корабль-невидимка РФ заставил британцев задуматься о мощи ВМФ России
ИА «Народные новости».

Лондон, 9 июня. Жители Великобритании не смогли найти реальных поводов для критики нового корабля ВМФ РФ, но очень старались.

Факт того, что уже в следующем году ВМФ РФ получит в свое распоряжение первый военный стелс-корабль, оснащенный крылатыми ракетами и ЗРК вызывает сильную озабоченность на Западе, а также заставляет их серьезно задуматься о стремительно растущей мощи ВМФ России. Ярким примером тому может служить реакция читателей британской газеты The Telegraph UK, комментарии которых под соответствующей статьей были собраны сетевым изданием «ИноСМИ.RU». Источник отмечается, что рядовые иностранцы уже осознают утрату их страной былого контроля над морями и приложили немало усилий для того, чтобы раскритиковать российский корвет проекта 20386. Однако найти реальных поводов для умаления его боевых возможностей они так и не смогли.

«Рад, что у нас экологически чистое топливо…..Я уверен, что если мы не сможем их обнаружить с помощью радара, мы их обнаружим, почувствовав проблемы с легкими», — заявил Ken Cooper, стараясь раскритиковать российский корабль за использование обычного топлива.

Нашлись и те, что выразил недоумение по поводу того, как русским удается создавать образцы нового передового вооружения, находясь под санкциями. Однако были и те, кто зло отреагировал на очередное достижение российского ВПК.

«Уверен, что все они сделаны из кассет для яиц, как и почти вся их техника», — заявил Peter Tonkin

Также отметились и здравомыслящие люди, которые указали на то, что у России уже есть «лучшие в мире танки, гиперзвуковое оружие и т. д.». При этом им уже стало заметно, что русские начали тратить больше денег на свои дороги и систему здравоохранения. Также можно наблюдать адекватных пользователей, которые отметили, что внезапный выход невидимки РФ в публичное пространство имеет свою предысторию, поскольку русские уже успели обкатать «стелс-технологии ряде других кораблей»

«Россия уже имеет на вооружении большое количество судов, которые являются «малозаметными», в том числе фрегаты класса «Адмирал Григорович», «Гепард» и «Адмирал Горшков», а также ряд малых ракетных кораблей, таких как «Буян», «Буян-М» и корвет «Стерегущий». Проект 20386 будет немного более незаметным, чем любой из них», — прояснил ситуацию Mr Smith.

На общем фоне выделился Dave Thompson, который, не найдя достойных поводов для критики, в очередной раз повторил шутку про «задыхающихся от кашля» матросов из-за отказа от использования экологически чистого топлива, а затем попытался уверить россиян, что им вообще не нужен флот. Примечательно, что британец не стал превозносить собственную страну, давно утратившую статус морской державы, а предпочел сослаться на американцев.

«Их флот никогда не будет конкурировать с США? Это всегда заканчивается плачевно, и в любом случае никто не собирается нападать на Россию, особенно с моря», — заявил Thompson, окончательно продемонстрировав, что британцы осознают утрату ими контроля над морями,и не желают допустить усиления ВМФ РФ, которое является вынужденной мерой в ответ на участившиеся учения НАТО у российских рубежей.

Ранее сообщалось, как британцы признали агрессивность США после нового пранка Вована и Лексуса.

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Все новости / Армия / Корабль-невидимка РФ заставил британцев задуматься о мощи ВМФ России
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