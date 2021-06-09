Корабль-невидимка РФ заставил британцев задуматься о мощи ВМФ России

Лондон, 9 июня. Жители Великобритании не смогли найти реальных поводов для критики нового корабля ВМФ РФ, но очень старались.

Факт того, что уже в следующем году ВМФ РФ получит в свое распоряжение первый военный стелс-корабль, оснащенный крылатыми ракетами и ЗРК вызывает сильную озабоченность на Западе, а также заставляет их серьезно задуматься о стремительно растущей мощи ВМФ России. Ярким примером тому может служить реакция читателей британской газеты The Telegraph UK, комментарии которых под соответствующей статьей были собраны сетевым изданием «ИноСМИ.RU». Источник отмечается, что рядовые иностранцы уже осознают утрату их страной былого контроля над морями и приложили немало усилий для того, чтобы раскритиковать российский корвет проекта 20386. Однако найти реальных поводов для умаления его боевых возможностей они так и не смогли.

«Рад, что у нас экологически чистое топливо…..Я уверен, что если мы не сможем их обнаружить с помощью радара, мы их обнаружим, почувствовав проблемы с легкими», — заявил Ken Cooper, стараясь раскритиковать российский корабль за использование обычного топлива.

Нашлись и те, что выразил недоумение по поводу того, как русским удается создавать образцы нового передового вооружения, находясь под санкциями. Однако были и те, кто зло отреагировал на очередное достижение российского ВПК.

«Уверен, что все они сделаны из кассет для яиц, как и почти вся их техника», — заявил Peter Tonkin

Также отметились и здравомыслящие люди, которые указали на то, что у России уже есть «лучшие в мире танки, гиперзвуковое оружие и т. д.». При этом им уже стало заметно, что русские начали тратить больше денег на свои дороги и систему здравоохранения. Также можно наблюдать адекватных пользователей, которые отметили, что внезапный выход невидимки РФ в публичное пространство имеет свою предысторию, поскольку русские уже успели обкатать «стелс-технологии ряде других кораблей»

«Россия уже имеет на вооружении большое количество судов, которые являются «малозаметными», в том числе фрегаты класса «Адмирал Григорович», «Гепард» и «Адмирал Горшков», а также ряд малых ракетных кораблей, таких как «Буян», «Буян-М» и корвет «Стерегущий». Проект 20386 будет немного более незаметным, чем любой из них», — прояснил ситуацию Mr Smith.

На общем фоне выделился Dave Thompson, который, не найдя достойных поводов для критики, в очередной раз повторил шутку про «задыхающихся от кашля» матросов из-за отказа от использования экологически чистого топлива, а затем попытался уверить россиян, что им вообще не нужен флот. Примечательно, что британец не стал превозносить собственную страну, давно утратившую статус морской державы, а предпочел сослаться на американцев.

«Их флот никогда не будет конкурировать с США? Это всегда заканчивается плачевно, и в любом случае никто не собирается нападать на Россию, особенно с моря», — заявил Thompson, окончательно продемонстрировав, что британцы осознают утрату ими контроля над морями,и не желают допустить усиления ВМФ РФ, которое является вынужденной мерой в ответ на участившиеся учения НАТО у российских рубежей.

Ранее сообщалось, как британцы признали агрессивность США после нового пранка Вована и Лексуса.