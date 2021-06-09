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09 июня 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
Все новости

Схема получения компенсаций за отдых меняется в России

Экономика
Схема получения компенсаций за отдых меняется в России
pixabay.com

Москва, 9 июня. Компенсация затрат на отдых в Российской Федерации будет осуществляться по новым правилам с 1 июля.

Некоторые работодатели и сотрудники не всегда осведомлены, как работает система отпускных выплат, бонусов и компенсаций. Эксперты «Лайф» рассказали россиянам, какие изменения грядут в этой сфере и как можно сэкономить на отдыхе.

Туристический кешбэк будет функционировать в стране до конца июня, но важно оплатить тур до наступления 16-го числа месяца. Возвращение из поездки должен состояться до 30 июня. Размер кешбэка — 20%, при этом деньги могут быть возвращены как за специальный тур, так и за «ручное» бронирование отелей и билетов.

Павел Уткин из «Объединенного юридического центра «Парфенон» подчеркивает, что кешбэк предоставляется в неограниченном количестве, то есть при покупке билетов на компанию лучше делать это по отдельности, чтобы получить возврат за каждую транзакцию.

Начиная со следующего месяца, система будет меняться. Среди новых потенциальных корректировок — компенсирование рекреации для представителей студенчества. Жителям страны также напоминают о программе детского туркешбэка, благодаря которой можно вернуть половину стоимости путевок в детский лагерь.

Зампредседателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов делится информацией о возможности получения денежной компенсации вместо излишков отпуска. Это касается тех дней отпуска, которые выходят за пределы 28 календарных дней. Если у гражданина срывается поездка по вине туристического оператора, то он вправе потребовать возмещения ущерба, в том числе морального. Здесь можно ссылаться на ст. 15 закона «О защите прав потребителей».

Важно помнить, что у системы кешбэка по оплате товаров и услуг есть свои подводные камни. Ключевые ошибки при использовании возврата части затраченных средств раскрыл финансист из QBF Григорий Пахомов.

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отпуск туристический кешбэк компенсации за отдых
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