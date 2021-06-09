Схема получения компенсаций за отдых меняется в России

Москва, 9 июня. Компенсация затрат на отдых в Российской Федерации будет осуществляться по новым правилам с 1 июля.

Некоторые работодатели и сотрудники не всегда осведомлены, как работает система отпускных выплат, бонусов и компенсаций. Эксперты «Лайф» рассказали россиянам, какие изменения грядут в этой сфере и как можно сэкономить на отдыхе.

Туристический кешбэк будет функционировать в стране до конца июня, но важно оплатить тур до наступления 16-го числа месяца. Возвращение из поездки должен состояться до 30 июня. Размер кешбэка — 20%, при этом деньги могут быть возвращены как за специальный тур, так и за «ручное» бронирование отелей и билетов.

Павел Уткин из «Объединенного юридического центра «Парфенон» подчеркивает, что кешбэк предоставляется в неограниченном количестве, то есть при покупке билетов на компанию лучше делать это по отдельности, чтобы получить возврат за каждую транзакцию.

Начиная со следующего месяца, система будет меняться. Среди новых потенциальных корректировок — компенсирование рекреации для представителей студенчества. Жителям страны также напоминают о программе детского туркешбэка, благодаря которой можно вернуть половину стоимости путевок в детский лагерь.

Зампредседателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов делится информацией о возможности получения денежной компенсации вместо излишков отпуска. Это касается тех дней отпуска, которые выходят за пределы 28 календарных дней. Если у гражданина срывается поездка по вине туристического оператора, то он вправе потребовать возмещения ущерба, в том числе морального. Здесь можно ссылаться на ст. 15 закона «О защите прав потребителей».

Важно помнить, что у системы кешбэка по оплате товаров и услуг есть свои подводные камни. Ключевые ошибки при использовании возврата части затраченных средств раскрыл финансист из QBF Григорий Пахомов.