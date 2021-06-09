Гаага, 9 июня. Следствие в рамках расследования дела о крушении рейса MH17 в Донбассе отказалось брать во внимание показания свидетелей о запуске ракеты с территории, подконтрольной ВСУ.

Восемь анонимных свидетелей ранее сообщили, что в день трагедии видели дым в небе. Некоторые из них заявили о наблюдении воздушного следа со стороны Снежного, остальные — со стороны Первомайского. В общей сложности 11 людей говорят, что слышали взрыв, после которого в небе появился характерный след.

США могут скрывать факты колоссальной важности об авиакатастрофе в 2014 году. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.