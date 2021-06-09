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09 июня 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
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Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17

Политика
Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17
Prt Scr courtmh17.com

Гаага, 9 июня. Следствие в рамках расследования дела о крушении рейса MH17 в Донбассе отказалось брать во внимание показания свидетелей о запуске ракеты с территории, подконтрольной ВСУ.

Восемь анонимных свидетелей ранее сообщили, что в день трагедии видели дым в небе. Некоторые из них заявили о наблюдении воздушного следа со стороны Снежного, остальные — со стороны Первомайского. В общей сложности 11 людей говорят, что слышали взрыв, после которого в небе появился характерный след.

США могут скрывать факты колоссальной важности об авиакатастрофе в 2014 году. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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суд лавров mh17
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