Лавров назвал пандемию COVID-19 «тестом на настоящую дружбу» государств

Москва, 9 июня. Пандемия коронавирусной инфекции создала беспрецедентный вызов и стала тестом на настоящую дружбу для стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Дипломат напомнил пословицу, которая гласит, что друг познается в беде. Оказалось, что не все государства могут считаться друзьями, отметил он.

«Целый ряд государств решил своими вакцинами не делиться, и такой подход, наверное, неправомерен, особенно в условиях взаимозависимости, глобализации, но и с точки зрения общечеловеческой морали и нравственности», — добавил российский министр.

Продолжая тему, Лавров рассказал о сотрудничестве РФ с Индией в борьбе с пандемией. В течение последних нескольких месяцев Россия организовала несколько крупных поставок гуманитарной медпомощи в республику. Дипломат выразил надежду, что эти и другие подобные шаги помогут быстрее справиться с инфекцией и защитить здоровье людей.