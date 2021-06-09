Тело пропавшей без вести женщины нашли в окрестностях Екатеринбурга

Екатеринбург, 9 июня. Правоохранители обнаружили тело пропавшей в Екатеринбурге после вечеринки в баре женщины. Поиски заняли три дня.

Точная причина смерти 35-летней женщины пока не установлена. Полиция не исключает, что ее могли убить, передает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшая приехала в Екатеринбург из города Березовский Свердловской области. Известно, что она посещала вечеринку в баре Rosy Jane, после которой пропала без вести. Официальных комментариев по поводу происшествия МВД и СК пока нет.

В ГУ МВД по Свердловской области ранее сообщили об обнаруженном теле сотрудника правоохранительных органов возле екатеринбургского гипермаркета. По предварительной информации, инцидент не связан со служебной деятельностью полицейского.