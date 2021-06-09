Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским

Видеоблогер Юрий Хованский, которого подозревают в призывах к террористической деятельности, к партии ЛДПР не имеет никакого отношения. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Никакого отношения к партии ЛДПР данный персонаж не имеет. Да, он был помощником депутата Власова — это была личная инициатива Василия (Член ЛДПР. Год назад в качестве своего помощника на общественных началах привлек Юрия Хованского. — Прим. ФАН). Все по молодости совершают ошибки, но полгода назад состоялось заседание высшего совета партии, на котором Василию было в настоятельной форме рекомендовано уволить Хованского из рядов своих помощников, что, как я думаю, он и сделал», — заявил политик.

Игорь Лебедев объяснил, что если Василий Власов не послушал рекомендации партии, то сейчас должен за это отвечать вместе со своим помощником.

«Впереди выборы, скоро съезд партии. Если члены партии сочтут, что данный проступок заслуживает серьезной критики, то Власов может просто не попасть в списки на следующие выборы и останется работать где-то на другом месте. Терроризм — это слишком серьезное обвинение, чтобы просто прощать», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что Юрий Хованский перед задержанием вел затворнический образ жизни, практически не выходил из дома и ни с кем не общался. Как стало известно ФАН, за последнее время он потерял контакты со многими друзьями и знакомыми, в том числе из среды интернет-сообщества.