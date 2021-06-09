Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за повторное пьяное вождение

Москва, 9 июня. Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде до трех лет.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в начале апреля 2021 года. Изменения затронут статью 264.1 УК РФ. Их актуальность обусловлена увеличивающейся степенью опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также важностью применения более строгих санкций за неоднократное нарушение.

В России могут ввести принудительную установку алкозамков на транспортные средства водителей, которых ловили за вождение в трезвом виде. Инициативу разрабатывают в Минпромторге РФ.