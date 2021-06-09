Россия сократила экспорт пшеницы на 19%

Москва, 9 июня. Экспорт российской пшеницы в январе-апреле 2021 года сократился на 19,2%, до 9,5 млн тонн. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным ФТС, Россия в апреле текущего года поставила за рубеж 799 тысяч тонн пшеницы и меслина, что на 30,3% меньше, чем в марте. В стоимостном выражении поставки сократились на 23,5%, до 230,6 млн долларов.

Экспорт растительного масла в апреле снизился на 24,3% и составил 374,9 тысячи тонн. В денежном выражении экспорт уменьшился на 19%, до 502,4 млн долларов. За четыре месяца 2021 года экспорт масла составил 1,459 млн тонн, сократившись на 0,4%. Его стоимость при этом выросла на 70,7%, до 1,752 млрд долларов.

Цены на российскую пшеницу в мае выросли на 2,6-7,5%. Стоимость тонны пшеницы достигла 274 доллара, а закупочная цена в портах оказалась в диапазоне 14,5-15,6 тысячи рублей за тонну.