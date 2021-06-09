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09 июня 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
Политика
Жириновский заявил о законности преследования Навального
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ФАС сообщила о рекордном объеме запасов бензина в России

Экономика
ФАС сообщила о рекордном объеме запасов бензина в России
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 9 июня. Объем запасов бензина и дизельного топлива в России достиг рекордного уровня, сообщил биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным комитета, текущие запасы автомобильного топлива превышают показатели 2019 и 2020 годов. Как считают специалисты, этого объема достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. При этом уровень текущих запасов не указан. По данным ЦДУ ТЭК на 31 мая, в России хранится 1,64 млн тонн бензина и 2,74 млн тонн дизельного топлива.

Как пишет ТАСС, российский рынок столкнулся с нехваткой топлива летом прошлого года, когда ушедшие на ремонт НПЗ не смогли обеспечить резко выросший спрос на фоне отмены ограничений. После этого ситуацию усугубил рост котировок нефти, из-за которого экспортная цена нефтепродуктов оказалась выше внутренней.

По итогам прошедшей недели бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек. Объем производства горючего за это же время увеличился на 4,2%, до 778,3 тысячи тонн.

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Все новости / Экономика / ФАС сообщила о рекордном объеме запасов бензина в России
фас топливо бензин
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