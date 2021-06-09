ФАС сообщила о рекордном объеме запасов бензина в России

Москва, 9 июня. Объем запасов бензина и дизельного топлива в России достиг рекордного уровня, сообщил биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным комитета, текущие запасы автомобильного топлива превышают показатели 2019 и 2020 годов. Как считают специалисты, этого объема достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. При этом уровень текущих запасов не указан. По данным ЦДУ ТЭК на 31 мая, в России хранится 1,64 млн тонн бензина и 2,74 млн тонн дизельного топлива.

Как пишет ТАСС, российский рынок столкнулся с нехваткой топлива летом прошлого года, когда ушедшие на ремонт НПЗ не смогли обеспечить резко выросший спрос на фоне отмены ограничений. После этого ситуацию усугубил рост котировок нефти, из-за которого экспортная цена нефтепродуктов оказалась выше внутренней.

По итогам прошедшей недели бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек. Объем производства горючего за это же время увеличился на 4,2%, до 778,3 тысячи тонн.