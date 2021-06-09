В США обвинили НЛО в «захвате» контроля над американским ядерным оружием

Вашингтон, 9 июня. Неопознанные летающие объекты вмешиваются в функционирование американских ядерных технологий, заявил экс-руководитель секретной программы Пентагона Луис Элизондо.

Засекреченная программа в рамках оборонного ведомства США осуществляла сбор и анализ информации об «аномальных аэрокосмических угрозах». Бывший директор инициативы подчеркнул в беседе с редакцией The Washington Post, что случаи вмешательства в работоспособность ядерных оружейных систем Соединенных Штатов со стороны НЛО фиксировались множество раз.

«У нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», — сказал Элизондо, обвинив НЛО в «захвате» контроля над американским ядерным оружием и арсеналами других стран.

Вмешательство «незваных гостей» в работу ядерных технологий является глобальной проблемой, так как и в других странах происходили подобные случаи, считает собеседник. Он подчеркнул, что «пришельцы» активно интересуются этой сферой и могут оказывать на нее влияние. Бывший руководитель секретной программы Пентагона добавил, что эта заинтересованность со стороны НЛО лишь возрастает, причем ВМС США подобное внимание извне также не обходит стороной.

Ранее российский политолог Евгений Сатановский с юмором прокомментировал доклад американских разведчиков о случаях появления НЛО в небе над США. Специалисты из Соединенных Штатов заявили, что неопознанные летающие объекты могли быть российского или китайского происхождения. Эксперт сыронизировал, отметив, что НЛО на самом деле являются продуктом «антиамериканского союза» Москвы, Пекина и инопланетян.