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09 июня 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
Политика
Жириновский заявил о законности преследования Навального
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В США обвинили НЛО в «захвате» контроля над американским ядерным оружием

Армия
В США обвинили НЛО в «захвате» контроля над американским ядерным оружием
pixabay.com

Вашингтон, 9 июня. Неопознанные летающие объекты вмешиваются в функционирование американских ядерных технологий, заявил экс-руководитель секретной программы Пентагона Луис Элизондо.

Засекреченная программа в рамках оборонного ведомства США осуществляла сбор и анализ информации об «аномальных аэрокосмических угрозах». Бывший директор инициативы подчеркнул в беседе с редакцией The Washington Post, что случаи вмешательства в работоспособность ядерных оружейных систем Соединенных Штатов со стороны НЛО фиксировались множество раз.

«У нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», — сказал Элизондо, обвинив НЛО в «захвате» контроля над американским ядерным оружием и арсеналами других стран.

Вмешательство «незваных гостей» в работу ядерных технологий является глобальной проблемой, так как и в других странах происходили подобные случаи, считает собеседник. Он подчеркнул, что «пришельцы» активно интересуются этой сферой и могут оказывать на нее влияние. Бывший руководитель секретной программы Пентагона добавил, что эта заинтересованность со стороны НЛО лишь возрастает, причем ВМС США подобное внимание извне также не обходит стороной.

Ранее российский политолог Евгений Сатановский с юмором прокомментировал доклад американских разведчиков о случаях появления НЛО в небе над США. Специалисты из Соединенных Штатов заявили, что неопознанные летающие объекты могли быть российского или китайского происхождения. Эксперт сыронизировал, отметив, что НЛО на самом деле являются продуктом «антиамериканского союза» Москвы, Пекина и инопланетян.

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Все новости / Армия / В США обвинили НЛО в «захвате» контроля над американским ядерным оружием
сша пентагон ядерное оружие нло
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